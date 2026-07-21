Pakistan Austerity Measures | Iran US Tensions | Government Review - Aaj News

Pakistan Austerity Measures | Iran US Tensions | Government Review - Aaj News
Published 21 Jul, 2026 10:35pm
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Pakistan Austerity Measures | Iran US Tensions | Government Review - Aaj News
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