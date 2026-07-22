Pakistan Petrol Pumps Closed | Fuel Crisis | Petrol Dealers Strike - Aaj News

Pakistan Petrol Pumps Closed | Fuel Crisis | Petrol Dealers Strike - Aaj News
Published 22 Jul, 2026 05:40pm
ویڈیوز
Pakistan Petrol Pumps Closed | Fuel Crisis | Petrol Dealers Strike - Aaj News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین