KP Rains Flood Damage | 18 Dead in Khyber Pakhtunkhwa | Monsoon Emergency Pakistan - Aaj News

KP Rains Flood Damage | 18 Dead in Khyber Pakhtunkhwa | Monsoon Emergency Pakistan - Aaj News
Published 22 Jul, 2026 08:50pm
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KP Rains Flood Damage | 18 Dead in Khyber Pakhtunkhwa | Monsoon Emergency Pakistan - Aaj News
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