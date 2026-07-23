US Military Deployment | Middle East Tensions | Iran Conflict | Pentagon - Aaj News
US Military Deployment | Middle East Tensions | Iran Conflict | Pentagon - Aaj News
مزید خبریں
Storm Rains Pakistan | Flash Flood Alert | Extreme Weather Update - Aaj News
OpenAI AI Agent | Hugging Face Security | AI Cyber Threat | Artificial Intelligence - Aaj News
Donkey Meat Scandal | Illegal Meat Business | Pakistan Food Safety Alert - Aaj News
Petrol Price Hike Protest | Fuel Inflation Pakistan | Public Anger - Aaj News
Karachi Court | Dr Akash Case Update | Police Share Investigation Details - Aaj News
Pakistan IT Exports | $4.6 Billion Record | Tech Industry Growth | FY2026 - Aaj News
مقبول ترین