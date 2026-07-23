Gilgit Baltistan Flood Crisis | Homes Shops Damaged | Roads Blocked Pakistan - Aaj Ka Pakistan

Gilgit Baltistan Flood Crisis | Homes Shops Damaged | Roads Blocked Pakistan - Aaj Ka Pakistan
Published 23 Jul, 2026 06:35pm
ویڈیوز
Gilgit Baltistan Flood Crisis | Homes Shops Damaged | Roads Blocked Pakistan - Aaj Ka Pakistan
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین