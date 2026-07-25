دہلی میں احتجاجی طلبا کے خاموش مددگار شائع 25 جولائ 2026 10:51am Today Videos Join our Whatsapp Channel Delhi Student Protest Support | Free Food Volunteers | Silent Helpers Story - Aaj News Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین موبائل چارج کرنے سے بجلی کا بل کتنا بڑھ جاتا ہے؟ پیٹرول اور ڈیزل کے آج کے نرخ سعودی عرب نے ایک سالہ ملٹی پل انٹری عمرہ ویزا متعارف کرا دیا موبائل چارج کرنے سے بجلی کا بل کتنا بڑھ جاتا ہے؟ پیٹرول اور ڈیزل کے آج کے نرخ سعودی عرب نے ایک سالہ ملٹی پل انٹری عمرہ ویزا متعارف کرا دیا تازہ ترین ایک ہفتے میں پیٹرول 24 اور ڈیزل 60 روپے سے زائد مہنگا آج پیٹرول اور ڈیزل کس قیمت پر فروخت ہو رہا ہے؟ سعودی اتحاد کا یمن میں حوثیوں کے فوجی ٹھکانوں پر حملے کا دعویٰ