Bilawal Bhutto Call | Karachi Protests Against India | Indus Water Treaty Issue - Aaj News

Bilawal Bhutto Call | Karachi Protests Against India | Indus Water Treaty Issue - Aaj News
Published 25 Jul, 2026 05:35pm
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Bilawal Bhutto Call | Karachi Protests Against India | Indus Water Treaty Issue - Aaj News
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