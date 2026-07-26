PM Commends Security Forces After Successful South Waziristan Operation - Aaj News

PM Commends Security Forces After Successful South Waziristan Operation - Aaj News
Published 26 Jul, 2026 12:55pm
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PM Commends Security Forces After Successful South Waziristan Operation - Aaj News
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