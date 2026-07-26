Ishaq Dar Saudi FM Call | Regional Situation Discussed | Diplomacy Emphasized - Aaj News

Ishaq Dar Saudi FM Call | Regional Situation Discussed | Diplomacy Emphasized - Aaj News
Published 26 Jul, 2026 02:00pm
ویڈیوز
Ishaq Dar Saudi FM Call | Regional Situation Discussed | Diplomacy Emphasized - Aaj News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین