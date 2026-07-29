منہ کا کم کھلنا یا گالوں میں جلن، خطرناک بیماری کی نشانیاں!

شائع 29 جولائ 2026 05:27pm
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Mouth Burning and Stiffness May Signal a Serious Oral Health Condition - Aaj Pakistan News
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