منہ کا کم کھلنا یا گالوں میں جلن، خطرناک بیماری کی نشانیاں! شائع 29 جولائ 2026 05:27pm Today Videos Join our Whatsapp Channel Mouth Burning and Stiffness May Signal a Serious Oral Health Condition - Aaj Pakistan News تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین کویتی فوج میں نوکری کا اعلان: شرائط، اہلیت اور رجسٹریشن کی تاریخ جاری موبائل چارج کرنے سے بجلی کا بل کتنا بڑھ جاتا ہے؟ پاکستان میں آج پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کیا ہیں؟ کویتی فوج میں نوکری کا اعلان: شرائط، اہلیت اور رجسٹریشن کی تاریخ جاری موبائل چارج کرنے سے بجلی کا بل کتنا بڑھ جاتا ہے؟ پاکستان میں آج پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کیا ہیں؟ تازہ ترین ایران کو اردن میں امریکی فوجی اڈے پر حملے کے نتائج بھگتنا ہوں گے: صدر ٹرمپ امریکی سعودی حملوں پر عراق کا سخت ردِعمل، وزیرِ اعظم کا دورۂ سعودی عرب مؤخر یمنی حوثیوں کا باب المندب سے گزرنے والے جہازوں سے فیس وصول کرنے پر غور