Gilgit-Baltistan | Hispar Valley Road Closed | Glacier Melting Crisis - Aaj News

Gilgit-Baltistan | Hispar Valley Road Closed | Glacier Melting Crisis - Aaj News
Published 29 Jul, 2026 07:40pm
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Gilgit-Baltistan | Hispar Valley Road Closed | Glacier Melting Crisis - Aaj News
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