سونا خریدنے والوں کے لیے خوشخبری، فی تولہ قیمت میں حیران کُن کمی
عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 37 ڈالر کم ہوکر 4 ہزار 43 ڈالر پر آگئی
عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں کمی کے اثرات پاکستان کی مقامی صرافہ مارکیٹ پر بھی نظر آئے، جہاں فی تولہ سونے کی قیمت میں 3 ہزار 700 روپے کی نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی۔
آل پاکستان جیمز اینڈ جیولر ایسوسی ایشن کے مطابق فی تولہ سونے کی قیمت میں 3 ہزار 700 روپے کی کمی ہوئی، جس کے بعد فی تولہ سونا 4 لاکھ 26 ہزار 736 روپے کا ہوگیا۔
اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت میں بھی کمی ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد اس کی نئی قیمت 3 لاکھ 65 ہزار 857 روپے مقرر ہوگئی۔
دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 37 ڈالر کم ہوکر 4 ہزار 43 ڈالر پر آگئی، جس کے اثرات مقامی مارکیٹ میں بھی دیکھنے میں آئے۔
دریں اثنا فی تولہ چاندی کی قیمت 57 روپے کم ہوکر 6 ہزار 237 روپے ہوگئی۔
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