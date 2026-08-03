نئے صوبوں پر آئین کیا کہتا ہے؟ شائع 03 اگست 2026 11:12am Today Videos Join our Whatsapp Channel New Provinces | Pakistan Politics | Administrative Reforms | Breaking | Dus with Imran Sultan تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین پیٹرول اور ڈیزل سستا، حکومت نے نئی قیمتوں کا اعلان کردیا اوگرا نے ایل پی جی کی قیمت میں بڑا اضافہ کردیا، نوٹیفکیشن جاری ملک میں نئے صوبوں کی گونج اور سوشل میڈیا پر زیرِ گردش نقشہ، آئین کیا کہتا ہے؟ پیٹرول اور ڈیزل سستا، حکومت نے نئی قیمتوں کا اعلان کردیا اوگرا نے ایل پی جی کی قیمت میں بڑا اضافہ کردیا، نوٹیفکیشن جاری ملک میں نئے صوبوں کی گونج اور سوشل میڈیا پر زیرِ گردش نقشہ، آئین کیا کہتا ہے؟ تازہ ترین 'ایران سے دو شرائط پر مذاکرات آج سے شروع ہوں گے': صدر ٹرمپ کا اعلان آزاد کشمیر انتخابات کا دوسرا مرحلہ: مسلم لیگ (ن) کو واضح برتری آج پیٹرول اور ڈیزل کے نرخ کیا ہیں؟