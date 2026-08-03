ایم کیو ایم مرکز بہادر آباد میں دو گروپ لڑ پڑے، فائرنگ سے رہنماؤں سمیت درجنوں افراد زخمی

انیس قائم خانی کی آمد پر کشیدگی، ہوائی فائرنگ سے علاقے میں خوف و ہراس، پولیس کی بھاری نفری مرکز پہنچ گئی
shahzaib-hussain شاہزیب حسین
اپ ڈیٹ 03 اگست 2026 09:18am
پاکستان

کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان کے بہادرآباد مرکز پر دو گروپوں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں رہنماؤں سمیت درجن بھر سے زائد کارکنوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔

ذرائع کے مطابق واقعے کے دوران فائرنگ بھی کی گئی، جس سے علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا، جبکہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔

ذرائع کے مطابق بہادرآباد مرکز پر ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی گروپ کا اجلاس جاری تھا کہ اسی دوران انیس قائم خانی اپنے کارکنوں کے ہمراہ مرکز پہنچ گئے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں کے حامیوں کے درمیان پہلے تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، تاہم خالد مقبول صدیقی کی روانگی کے بعد دونوں گروپوں کے کارکن آمنے سامنے آگئے اور صورتحال تصادم کی شکل اختیار کر گئی۔

اطلاعات کے مطابق جھڑپ کے نتیجے میں رہنماؤں سمیت درجن بھر سے زائد کارکن زخمی ہوئے.

ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ تصادم کے دوران مرکزی کمیٹی کے ایک رکن کے کپڑے پھاڑ دیے گئے، جبکہ سندھ اسمبلی کے رکن حافظ اعجاز الحق اور قومی اسمبلی کی رکن سبین غوری کے ساتھ بھی بدتمیزی کی گئی۔

واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری بہادرآباد مرکز پہنچ گئی اور صورتحال کو قابو میں لینے کے لیے اقدامات شروع کر دیے۔

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