Sharqpur Rain Flooding | Low Lying Areas Submerged | Power Outage Issues - Aaj Pakistan News

Sharqpur Rain Flooding | Low Lying Areas Submerged | Power Outage Issues - Aaj Pakistan News
Published 03 Aug, 2026 06:05pm
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Sharqpur Rain Flooding | Low Lying Areas Submerged | Power Outage Issues - Aaj Pakistan News
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