AJK Election Results Phase 2 | PML-N Wins Majority Seats | Latest Update - Aaj Pakistan News

AJK Election Results Phase 2 | PML-N Wins Majority Seats | Latest Update - Aaj Pakistan News
Published 03 Aug, 2026 07:00pm
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AJK Election Results Phase 2 | PML-N Wins Majority Seats | Latest Update - Aaj Pakistan News
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