ایم کیو ایم مرکز پر جھگڑا، اصل کہانی کیا ہے؟ شائع 05 اگست 2026 09:56am Today Videos Join our Whatsapp Channel Political Party Crisis | Internal Dispute Shakes Leadership | Full Story Revealed - Aaj News تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین جب کھانسی سے 'کون بنے گا کروڑ پتی' شو میں لاکھوں پاؤنڈز کا فراڈ ہوا 4 اگست کو تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان عماد وسیم کی سابقہ اہلیہ نے زندگی کے 'نئے باب' کا آغاز کر دیا جب کھانسی سے 'کون بنے گا کروڑ پتی' شو میں لاکھوں پاؤنڈز کا فراڈ ہوا 4 اگست کو تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان عماد وسیم کی سابقہ اہلیہ نے زندگی کے 'نئے باب' کا آغاز کر دیا تازہ ترین حوثی ناکہ بندی کے باوجود پاکستانی تیل بردار جہاز باب المندب سے نکلنے میں کامیاب ایران جنگ: طویل فاصلے تک مار کرنے والے امریکی میزائلوں کا ذخیرہ ختم ہونے کے قریب لاہور میں زیرِ حراست دو خواتین ہلاک، واقعے کی انکوائری شروع