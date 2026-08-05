وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع؟ شائع 05 اگست 2026 10:08am Today Videos Join our Whatsapp Channel Shehbaz Government | MQM Workers Clash | Pakistan Politics | Rubaru with Shaukat Piracha تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین جب کھانسی سے 'کون بنے گا کروڑ پتی' شو میں لاکھوں پاؤنڈز کا فراڈ ہوا 4 اگست کو تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان عماد وسیم کی سابقہ اہلیہ نے زندگی کے 'نئے باب' کا آغاز کر دیا جب کھانسی سے 'کون بنے گا کروڑ پتی' شو میں لاکھوں پاؤنڈز کا فراڈ ہوا 4 اگست کو تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان عماد وسیم کی سابقہ اہلیہ نے زندگی کے 'نئے باب' کا آغاز کر دیا تازہ ترین حوثی ناکہ بندی کے باوجود پاکستانی تیل بردار جہاز باب المندب سے نکلنے میں کامیاب ایران جنگ: طویل فاصلے تک مار کرنے والے امریکی میزائلوں کا ذخیرہ ختم ہونے کے قریب لاہور میں زیرِ حراست دو خواتین ہلاک، واقعے کی انکوائری شروع