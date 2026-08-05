Adiala Jail Denies Solitary Confinement | PTI Founder Serving Sentence as per Law - Aaj News

Adiala Jail Denies Solitary Confinement | PTI Founder Serving Sentence as per Law - Aaj News
Published 05 Aug, 2026 07:55pm
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Adiala Jail Denies Solitary Confinement | PTI Founder Serving Sentence as per Law - Aaj News
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