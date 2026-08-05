Pakistani Doctors Save Afghan Infant | Humanitarian Care at Hayatabad Hospital - Aaj News

Pakistani Doctors Save Afghan Infant | Humanitarian Care at Hayatabad Hospital - Aaj News
Published 05 Aug, 2026 08:35pm
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Pakistani Doctors Save Afghan Infant | Humanitarian Care at Hayatabad Hospital - Aaj News
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