Pakistan vs West Indies | 2nd Test | Sajid Khan | Cricket - Aaj News

Pakistan vs West Indies | 2nd Test | Sajid Khan | Cricket - Aaj News
Published 05 Aug, 2026 08:50pm
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Pakistan vs West Indies | 2nd Test | Sajid Khan | Cricket - Aaj News
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