اسکن ٹریٹمنٹ سے پہلے مکمل جسمانی طبی معائنہ ضروری کیوں؟ شائع 06 اگست 2026 10:08am Today Videos Join our Whatsapp Channel Medical Checkup Before Treatment | Personalized Care | Expert Health | Aaj Pakistan With Sidra Iqbal تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین عماد وسیم کی سابقہ اہلیہ نے زندگی کے 'نئے باب' کا آغاز کر دیا سعودی عرب کا پاکستان سمیت 4 ممالک کے عمرہ زائرین کو فوڈ واؤچرز دینے کا فیصلہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کردیا عماد وسیم کی سابقہ اہلیہ نے زندگی کے 'نئے باب' کا آغاز کر دیا سعودی عرب کا پاکستان سمیت 4 ممالک کے عمرہ زائرین کو فوڈ واؤچرز دینے کا فیصلہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کردیا تازہ ترین عمان کے ساتھ نئے ’ہرمز معاہدے‘ سے ایران کو خلیجی جہاز رانی پر بے مثال اختیارات کیسے ملیں گے؟ پاکستان میں آج پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جانیے خیبرپختونخوا کے کئی شہروں میں آج بارش کا امکان