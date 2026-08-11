AJK Election 2026 | Sardar Atiq Defeated | LA-14 Bagh Result | Sajid Abbasi - Aaj News

AJK Election 2026 | Sardar Atiq Defeated | LA-14 Bagh Result | Sajid Abbasi - Aaj News
Published 11 Aug, 2026 12:45am
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AJK Election 2026 | Sardar Atiq Defeated | LA-14 Bagh Result | Sajid Abbasi - Aaj News
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