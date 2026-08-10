حکومت کیس متنازع بنانا چاہتی ہے، جوڈیشل انکوائری نہیں چاہتے: میر رضا کے والد کا سندھ ہائیکورٹ کو خط
میر رضا علی کے والد میر حسین نے بیٹے کی پراسرار ہلاکت کی تحقیقات کے لیے سندھ حکومت کی جانب سے جوڈیشل کمیشن بنانے کی تجویز مسترد کردی ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ سندھ حکومت جوڈیشل انکوائری کے نام پر معاملے کو متنازع بنانا چاہتی ہے۔
میر حسین اور وکیل جبران ناصر نے نئی تحقیقاتی ٹیم پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ فی الحال کیس میں جوڈیشل کمیشن یا جوڈیشل انکوائری کی ضرورت نہیں ہے۔
ڈی آئی جی انویسٹی گیشن عامر فاروقی کی سربراہی میں قائم نئی تحقیقاتی ٹیم کا پہلا اجلاس آج ہوا جس میں سابقہ تحقیقاتی ٹیم کے ارکان کے علاوہ میر رضا کے وکیل اور والد بھی پیش ہوئے۔
میر رضا کے والد میر حسین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج کی پیش رفت سے کچھ اطمینان ملا ہے۔ انہوں نےکہا کہ اگر حقائق پہلے سامنے آ جاتے تو شاید قبر کشائی کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔
ان کا کہنا تھا کہ کیس اب ایک اہم مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور آئندہ تین سے چار دن میں تحقیقات کے نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جبران ناصر نے کہا کہ آج پہلی مرتبہ اہل خانہ کو بغیر کسی رکاوٹ کے اپنا مؤقف بیان کرنے کا موقع ملا۔ نئی تحقیقاتی ٹیم نے میر رضا علی کے والدین کی جانب سے فراہم کردہ تمام معلومات اور خدشات تفصیل سے نوٹ کیے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ پولیس کو تمام مشتبہ افراد اور کیس کے اہم نکات سے بھی آگاہ کردیا گیا ہے، آئندہ تین سے چار روز میں تحقیقات کی سمت واضح ہوجائے گی۔
ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے میر رضا علی کے معاملے کو خودکشی کے بجائے قتل کا کیس تسلیم کیا جانا اہم پیش رفت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خاندان کو عدلیہ پر مکمل اعتماد ہے تاہم فی الحال کیس میں جوڈیشل انکوائری کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر نئی تحقیقاتی ٹیم بھی تفتیش میں ناکام رہی تو خاندان عدالت سے رجوع کرے گا۔
جبران ناصر نے کیس میں ڈی این اے اور دیگر فرانزک نمونوں کے لیبارٹری تک نہ پہنچنے کی اطلاعات کو بھی تشویش ناک قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ فرانزک نمونوں کی ترسیل میں تاخیر پر متعلقہ تفتیشی افسران کو جواب دینا ہوگا۔ اگر فرانزک شواہد کے تحفظ میں غفلت ثابت ہوئی تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوسکتے ہیں۔
پیر کے روز چیف جسٹس سندھ ہائیکورٹ کو ارسال کیے گئے خط میں بھی میر رضا کے والد نے مؤقف اختیار کیا کہ حکومت تحقیقات سے راہِ فرار اختیار کرنا چاہتی ہے اور جوڈیشل کمیشن کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی ہے۔
میر رضا کے والد کے مطابق قانون کے تحت کسی فوجداری مقدمے کی تحقیقات کا اختیار پولیس کے پاس ہے، اس لیے موجودہ معاملے میں بھی تحقیقات پولیس کی جانب سے ہی کی جانی چاہئیں۔
ان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کی جانب سے جوڈیشل کمیشن کی تجویز کیس کی تحقیقات میں مدد کے بجائے اسے متنازع بنانے کا باعث بن سکتی ہے۔
میر رضا کے والد نے واضح کیا کہ خاندان کو عدلیہ پر مکمل اعتماد ہے اور وہ موجودہ تحقیقاتی عمل کا جائزہ لے رہا ہے اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو قانون کے مطابق عدالت سے رجوع کیا جائے گا۔
میر رضا علی کے والدین کی جانب سے جوڈیشل انکوائری کی تجویز مسترد کیے جانے کے بعد وزیر داخلہ سندھ ضیاءالحسن لنجار کا بیان سامنے بھی آگیا ہے۔
صوبائی وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ سندھ حکومت نے کیس میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے عدالتی تحقیقات کرانے کا فیصلہ کیا تھا، تاہم اہل خانہ نے پولیس کی نئی تحقیقاتی ٹیم پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔
ضیاء الحسن لنجار کا کہنا تھا کہ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے میر رضا علی کی والدہ سے بات کی ہے، جس کے بعد خاندان کی استدعا پر فی الحال جوڈیشل کمیشن کے قیام کا فیصلہ مؤخر کردیا گیا ہے۔
وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار اور میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب میر رضا علی نے گزشتہ شب میر رضا کے والدین سے ملاقات کی تھی اور اہل خانہ سے تعزیت کے بعد اس کیس کی جوڈیشل انکوائری فیصلے کا اعلان کیا تھا۔
ضیا الحسن لنجار کا کہنا تھا کہ وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سفارش پر صوبائی حکومت سندھ ہائیکورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھ کر جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی درخواست کرے گی۔
تاہم پیر کو میر رضا علی کے والد نے بتایا کہ خاندان کو مجوزہ جوڈیشل کمیشن کے بارے میں آگاہ کیا گیا تھا، تاہم انہوں نے وزیر داخلہ کو واضح کردیا تھا کہ موجودہ مرحلے پر خاندان اس تجویز کو قبول نہیں کرتا۔
میر رضا کے والد نے پولیس کی تشکیل کردہ نئی تحقیقاتی کمیٹی پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ’ڈی آئی جی عامر فاروقی اچھی شہرت کے حامل افسر ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ نئی تحقیقاتی ٹیم حقائق سامنے لائے گی۔‘
دوسری جانب میر رضا علی کے اہل خانہ کے وکیل جبران ناصر کا کہنا تھا کہ خاندان نے نہ تو جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست کی ہے اور نہ ہی اس پر رضامندی ظاہر کی ہے، موجودہ مرحلے پر خاندان اسے ضروری بھی نہیں سمجھتا۔
جبران ناصر کا کہنا تھا کہ نئی تحقیقاتی ٹیم پہلے ہی تشکیل دی جا چکی ہے، سندھ حکومت کو ’سہولت کاری‘ کے نام پر رکاوٹیں یا ابہام پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔
میر رضا علی 28 جولائی کو لاپتہ ہوئے تھے اور اگلے ہی روز ان کی لاش کراچی کے علاقے گلستانِ جوہر میں جھاڑیوں سے ملی تھی۔ خاندان کا مؤقف تھا کہ میر رضا علی کو اغوا کرکے تشدد کے بعد قتل کیا گیا جب کہ پولیس موت کو خودکشی قرار دیتی آرہی تھی۔
اس کیس میں تازہ پیش رفت پولیس سرجن اور تفتیش کاروں کے درمیان میر رضا علی کے پہلے پوسٹ مارٹم کی میڈیکو لیگل رپورٹ میں مبینہ خامیوں کے حوالے سے پیدا ہونے والے تنازع کے بعد سامنے آئی تھی۔
جمعے کی صبح میر رضا علی کی قبر کشائی کے بعد دوسری مارٹم رپورٹ میں جسم پر متعدد زخموں اور کمر میں گولی لگنے کا انکشاف ہوا، جس کے بعد مقدمے میں قتل کی دفعہ شامل کی گئی اور آج اس کیس میں شواہد چھپانے یا ضائع کرنے سے متعلق نئی دفعہ بھی شامل کر دی گئی ہے۔