کولمبیا میں زلزلہ
کولمبیا کے مغربی حصے میں 7.4 شدت کے طاقتور زلزلے سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ کولمبین جیولوجیکل سروس کے مطابق یہ ملک میں اس صدی کا سب سے شدید ترین زلزلہ ہے، جس کے جھٹکے دارالحکومت بوگوٹا سمیت پڑوسی ممالک ایکواڈور، پاناما اور وینزویلا تک محسوس کیے گئے۔ کولمبیا کی ایسوسی ایشن آف کیپیٹل سٹیز کے مطابق اس ناگہانی آفت کے نتیجے میں اب تک کم از کم 132 افراد ہلاک اور 570 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 1،575 مکانات متاثر اور 61 عمارتیں مکمل طور پر منہدم ہوگئی ہیں۔ زلزلے کا مرکز چوکو کے علاقے سان خوسے ڈیل پالمر کے قریب بتایا گیا ہے۔ عمارتوں کے ملبے تلے لوگوں کی تلاش کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ زلزلے کے بعد متعدد آفٹر شاکس بھی ریکارڈ کیے گئے، جبکہ دور دراز اور دشوار گزار علاقوں تک رسائی محدود ہونے کے باعث نقصانات کی مکمل تفصیلات سامنے آنے میں وقت لگ سکتا ہے۔