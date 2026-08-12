Saudi Cabinet Meeting | King Salman | Pakistan Saudi Turkey Pact Praised - Aaj News

Saudi Cabinet Meeting | King Salman | Pakistan Saudi Turkey Pact Praised - Aaj News
Published 12 Aug, 2026 01:35pm
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Saudi Cabinet Meeting | King Salman | Pakistan Saudi Turkey Pact Praised - Aaj News
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