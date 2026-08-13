وزیراعظم کا مائیک گرنے پر دلچسپ ردعمل شائع 13 اگست 2026 12:40pm Today Videos Join our Whatsapp Channel Shehbaz Sharif Speech | Microphone Falls | PM’s Viral Reaction | Pakistan - Aaj News تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین حکومت کا عام تعطیل کا اعلان، ایک ساتھ 3 چھٹیاں ملیں گی فرانزک رپورٹ میں میر رضا کی لاش کی شناخت، والدین کا ڈی این اے بھی میچ کر گیا ایران کا خوف: ٹرمپ فوڈ ٹرک میں چھپ کر ملٹری جیٹ کے ذریعے ترکیہ سے کیسے فرار ہوئے؟ حکومت کا عام تعطیل کا اعلان، ایک ساتھ 3 چھٹیاں ملیں گی فرانزک رپورٹ میں میر رضا کی لاش کی شناخت، والدین کا ڈی این اے بھی میچ کر گیا ایران کا خوف: ٹرمپ فوڈ ٹرک میں چھپ کر ملٹری جیٹ کے ذریعے ترکیہ سے کیسے فرار ہوئے؟ تازہ ترین میر رضا پر 5 کروڑ روپے کا قرضہ، عابد اور مونی کون ہیں؟ ایران کی جنگی حکمتِ عملی تبدیل، دشمن ممالک کے اندر حملوں کی تیاری کا حکم آبنائے ہرمز کی بندش: پاناما کینال سے بحری جہاز گزارنے پر 10 لاکھ ڈالر فیس کی وصولی