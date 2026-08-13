ایرانی خاتون ویٹ لفٹر نے ایشین چیمپئن شپ میں میدان مار لیا
ایرانی ویٹ لفٹر آناہیتا زارعی نے ایشین یوتھ اینڈ جونیئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں شان دار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 77 کلوگرام کیٹیگری میں پہلی پوزیشن حاصل کرلی۔ انہوں نے اسنیچ میں کانسی جبکہ کلین اینڈ جرک اور مجموعی مقابلے میں طلائی تمغے اپنے نام کیے۔
تہران سے ایران کے نیم سرکاری خبر رساں ادارے ’ارنا‘ کے مطابق آناہیتا زارعی نے 77 کلوگرام کیٹیگری کے مقابلے میں عمدہ کارکردگی دکھائی اور مجموعی نتائج میں سب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پہلی پوزیشن حاصل کی۔
آناہیتا زارعی نے اسنیچ مقابلے میں کانسی کا تمغہ جیتا، تاہم کلین اینڈ جرک میں ان کی کارکردگی مزید بہتر رہی اور انہوں نے طلائی تمغہ اپنے نام کیا۔ دونوں مقابلوں کے مجموعی نتائج میں بھی ایرانی ویٹ لفٹر نے بہترین کارکردگی برقرار رکھی اور سونے کا تمغہ حاصل کیا۔
خاتون ایرانی کھلاڑی نے جونیئر کلین اینڈ جرک کیٹیگری میں بھی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، جہاں وہ چاندی کا تمغہ حاصل کرنے میں کامیاب رہیں۔
چیمپئن شپ میں ایران کی ایک اور نمائندہ نسیم قاسمی نے بھی 77 کلوگرام یوتھ کیٹیگری میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اسنیچ میں طلائی تمغہ حاصل کیا، جبکہ کلین اینڈ جرک اور مجموعی مقابلے میں چاندی کے تمغے اپنے نام کیے۔
یوں 77 کلوگرام کیٹیگری کے مختلف مقابلوں میں ایرانی کھلاڑیوں نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کئی تمغے حاصل کیے۔