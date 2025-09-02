تین ملکی ٹی 20 سیریز: پہلے میچ میں شکست کے بعد افغانستان کا جوابی وار، پاکستان کو 18 رنز سے ہرادیا
تین ملکی ٹی 20 سیریز کے چوتھے میچ میں افغانستان نے پاکستان کو 18 رنز سے شکست دے دی ہے۔ پوائنٹس ٹیبل پر قومی ٹیم تاحال پہلی پوزیشن پر برقرار ہے۔
شارجہ کے تاریخی میدان میں تین ملکی ٹی 20 سریز میں پاکستان اور افغانستان کی ٹیمیں دوسری بار مقدمقابل آئیں، جہاں افغانستان ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 169 رنز بنائے تاہم 170 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستانی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر صرف 151 رنز ہی بناسکی۔
افغانستان کی بیٹنگ
افغانستان کی جانب سے اوپنر رحمان اللہ گرباز اور ابراہیم زدران نے اننگز کا آغاز کیا تاہم رحمان اللہ گرباز صرف 8 رنز بنا کر جلد آؤٹ ہوگئے۔
اس کے بعد صدیق اللہ اتل اور ابراہیم زدران نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے اننگز کو سنبھالا۔ صدیق اللہ اتل نے 45 گیندوں پر 64 رنز بنائے جبکہ ابراہیم زدران نے 45 گیندوں پر 65 رنز کی اننگز کھیلی۔
اس کے علاوہ دیگر بلے بازوں میں عظمت اللہ عمرزئی 4، محمد نبی 6 اور کپتان راشد خان ناقابلِ شکست 8 رنز بنا سکے۔ کریم جنت 8 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے۔
پاکستان کی جانب سے فہیم اشرف سب سے کامیاب بولر رہے، جنہوں نے 4 اوورز میں 27 رنز دے کر 4 وکٹیں حاصل کیں۔
صائم ایوب کے حصے میں ایک وکٹ آئی۔ اس کے علاوہ شاہین شاہ آفریدی، حارث رؤف، صفیان مقیم اور محمد نواز کوئی وکٹ حاصل نہیں کر سکے۔
اس طرح افغانستان نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 169 رنز بنائے اور پاکستان کو جیت کے لیے 170 رنز کا ہدف دیا۔
پاکستان کی بیٹنگ
افغانستان کے 170 رنز کے ہدف کے جواب میں پاکستان کی ٹیم 9 وکٹوں کے نقصان پر 151 رنز بناسکی اور میچ افغانستان نے 18 رنز سے جیت لیا۔
پاکستان کی جانب سے حارث رؤف 16 گیندوں پر 34 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، فخر زمان 25، کپتان سلمان علی آغا 20 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، صاحب زادہ فرحان 18 رنز بنا کر پویلین واپس لوٹے۔
اس کے علاوہ فہیم اشرف 14، محمد نواز 12، حسن نواز 9 اور آؤٹ آف فارم محمد حارث ایک رن بنا کر آؤٹ ہوئے، اوپنر صائم ایوب اور شاہین شاہ آفریدی کھاتہ بھی کھول نہ سکے۔
افغانستان کی جانب سے فضل حق فاروقی، راشد خان، محمد نبی اور نور احمد نے 2،2 وکٹیں حاصل کیں۔
پوائنٹس ٹیبل پر نظر ڈالی جائے تو پاکستان ٹیم تاحال پہلی پوزیشن پر برقرار ہے جب کہ افغانستان کی ٹیم دوسرے اور یو اے ای کی ٹیم تیسرے نمبر پر موجود ہے۔
میچ کا ٹاس
شارجہ کے تاریخی میدان میں کھیلے جارہے تین ملکی ٹی 20 سریز کے چوتھے میچ میں افغانستان کے کپتان راشد خان نے جیت ٹاس جیت کر پہلے خود بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔
ٹاس کے بعد افغان کپتان راشد خان کا کہنا تھا کہ پہلے بیٹنگ کا فیصلہ درست رہتا ہے کیوں کہ اب ہدف کا تعاقب کرنا مزید مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اوس کی موجودگی بولرز کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہے لیکن اصل بات اچھا کرکٹ کھیلنے کی ہے۔
راشد خان کے مطابق 170 سے زائد کا مجموعہ ایک اچھا اسکور ہوگا۔
پاکستان کے کپتان سلمان علی آغا نے کہا کہ وہ بھی ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ ہی کرتے، افغانستان کے اسپنرز ’مِسٹری بولرز‘ ہیں اور ان کا مقابلہ کرنا ایک بڑا چیلنج ہوگا۔
دونوں ٹیموں میں تبدیلیاں
افغانستان نے ٹیم میں 2 تبدیلیاں کی ہیں، مجیب احمد اور اشرف کو ڈراپ کیا گیا ہے جبکہ اللہ غضنفر کو ٹی 20 میں ڈیبیو کا موقع ملا ہے اور نور بھی آج کھیل رہے ہیں۔
دوسری طرف شاہین شاہ آفریدی اور حارث رؤف کی آج کے میچ میں واپسی ہوئی ہے، یو اے ای کے خلاف دونوں کو آرام دیا گیا تھا اور ان کی جگہ حسن علی اور سلمان مرزا کو شامل کیا گیا تھا۔
پاکستان کا اسکواڈ
قومی کرکٹ ٹیم کی قیادت سلمان علی آغا کر رہے ہیں جب کہ دیگر کھلاڑیوں میں صاحبزادہ فرحان، صائم ایوب، فخر زمان اور حسن نواز شامل ہیں۔ اس کے علاوہ محمد نواز، محمد حارث، فہیم اشرف، شاہین شاہ آفریدی، حارث رؤف اور صفیان مقیم کو فائنل الیون میں جگہ دی گئی ہے۔
افغانستان کا اسکواڈ
افغانستان ٹیم کی قیادت راشد خان کررہے ہیں جب کہ دیگر کھلاڑیوں میں رحمان اللہ گرباز، ابراہیم زدران، صدیق اللہ اتل، درویش رسولی، کریم جنت، عظمت اللہ عمرزئی، محمد نبی، اللہ غضنفر، نور احمد اور فضل الحق فاروقی شامل ہیں۔
یاد رہے کہ افغانستان کے خلاف جاری میچ میں کامیابی کے صورت میں پاکستان سہ ملکی یریز کے فائنل کے لیے کوالیفائی کرجائے گا۔
واضح رہے کہ تین ملکی سیریز میں پاکستان اپنے دونوں میچز جیت چکا ہے۔ افغانستان کو پاکستان کے خلاف پہلے میچ میں 39 رنز سے شکست سامنا کرنا پڑا تھا جبکہ یو اے ای کے خلاف قومی ٹیم نے 31 رنز سے فتح سمیٹی تھی۔