بنوں میں ایف سی ہیڈ کوارٹر پر دہشت گردوں کا حملہ، 6 جوان شہید، 5 دہشت گرد ہلاک
خیبرپختونخوا کے ضلع بنوں میں فیڈرل کانسٹیبلری (ایف سی) ہیڈ کوارٹر پر فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں نے حملہ کردیا، جس کے نتیجے میں پاک فوج کے 6 جوان شہید ہوگئے جب کہ سیکیورٹی فورسز کی مؤثر جوابی کارروائی میں 5 دہشت گرد مارے گئے۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں بنوں میں وفاقی کانسٹیلبری (ایف سی) کے ہیڈکوارٹر کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا۔
آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی سرپرستی میں سرگرم دہشت گردوں نے علی الصبح ہیڈ کوارٹر کے سیکیورٹی حصار کو توڑنے اور اندر داخل ہونے کی کوشش کی تاہم پاک فوج اور وفاقی کانسٹیبلری کے جوانوں نے بروقت اور جرات مندانہ جوابی کارروائی کرتے ہوئے ان کی ناپاک سازش کو ناکام بنادیا۔
ترجمان کے مطابق خوارج نے اپنی ناکامی کے بعد بارود سے بھری ایک گاڑی سیکیورٹی دیوار سے ٹکرا دی جس کے نتیجے میں زوردار دھماکا ہوا۔ دھماکے کے باعث دیوار کا ایک حصہ منہدم ہوگیا جبکہ قریبی سول آبادی بھی متاثر ہوئی اور 3 بے گناہ شہری زخمی ہوئے۔
آئی ایس پی آر کے مطابق خوارج کے ساتھ شدید مقابلے کے دوران سیکورٹی فورسز نے غیر معمولی جرات اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارتی پراکسی تنظیم “فتنہ الخوارج” سے تعلق رکھنے والے 5 دہشت گردوں کو جہنم واصل کردیا تاہم اس دوران وفاقی کانسٹیبلری اور پاک فوج کے 6 جوان مادرِ وطن پر قربان ہو کر شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔
ترجمان پاک فوج نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ ملوث عناصر اور سہولت کاروں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔
ترجمان کی جانب سے بیان میں مزید کہا گیا کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور عوام بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پرعزم ہیں۔ شہدا اور بے گناہ شہریوں کی قربانیاں دہشت گردی کے خلاف قومی عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔
وزیراعظم کی سیکیورٹی فورسز کی پزیرائی
وزیرِاعظم شہباز شریف نے بنوں میں 6 دہشت گردوں کی ہلاکت پر سیکیورٹی فورسز کی پزیرائی کی ہے اور مقابلے میں ایف سی اور پاک فوج کے 6 جوانوں کی شہادت پر اظہار افسوس کیا ہے۔
وزیراعظم نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں شہداء کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، شہدا کے غم میں برابر کے شریک ہیں، دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے، پوری قوم افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، دہشت گردی کیخلاف پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔