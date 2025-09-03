جوئے کی ایپ کی تشہیر کا الزام: یوٹیوبر ڈکی بھائی کے ریمانڈ میں 2 دن کی توسیع
لاہور کی مقامی عدالت نے یوٹیوبر سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کیخلاف جوئے کی ایپ کے قروغ کی ترغیب دینے کے مقدمے میں جسمانی ریمانڈ مزید دو دن کی توسیع کر دی ہے۔
جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم وٹونے مقدمے پر سماعت کی۔نشینل سائبرکرائم انوسٹی گیشن ایجنسی نے سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کوجسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پرعدالت کے روبرو پیش کیا۔
تفتیشی افسرنے بتایا کہ ملزم کے اکائونٹ سے بیرون ملک رقم منتقل کی گئی۔منی لانڈرنگ کے بارے میں تفتیش کرنی ہے مزید جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔
عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے ڈکی بھائی کا مزید 2 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کرلیا۔ یوٹیوبر کو دربارہ 5 ستمبر کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔
واضح رہے کہ یوٹیوبر سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کے خلاف نیشنل سائبر کرائم انوسٹی گیشن نے مقدمہ درج کیا ہے۔