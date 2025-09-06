لائیو ٹی وی  
ہفتہ, ستمبر 06, 2025  
12 Rabi ul Awal 1447  
مون سون کا دسواں اسپیل آج سے داخل ہونے کا امکان، کراچی میں بھی تیز بارش کی پیش گوئی

مون سون بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔
ویب ڈیسک
شائع 06 ستمبر 2025 09:37am
پاکستان

مون سون بارشوں کے دسویں اسپیل کا آج سے آغاز ہوگا۔ اسلام آباد اور پنجاب میں سات سے نو ستمبر تک بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔

پنجاب سیلابی صورتحال کی لپیٹ میں ہے وہیں مون سون بارشوں پیش گوئی کی گئی ہے، جس کے باعث ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔

نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (این ڈی ایم اے) کے مطابق اسلام آباد اور پنجاب کے بیشتر اضلاع میں 7 تا 9 ستمبر بارشوں کا امکان ہے۔ مری، اسلام آباد راولپنڈی جہلم، چکوال، اٹک، منڈی بہاؤالدین، گجرات، گوجرانوالہ، حافظ آباد، چنیوٹ، لاہور، سیالکوٹ نارووال شیخوپوره، فیصل آباد، سرگودھا میں شہری سیلاب اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔

AAJ News Whatsapp

این ڈی ایم اے نے خبردار کیا کہ پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں مزید سیلابی صورتحال بن سکتی ہے۔

وہیں کراچی میں اتوار سے منگل تک گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ شہر میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔

