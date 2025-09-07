لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

اتوار, ستمبر 07, 2025  
13 Rabi ul Awal 1447  
Monsoon 2025

سندھ کے مختلف شہروں میں بارشوں کا آغاز، کراچی میں آج شام سے تیز بارش کا امکان

کراچی میں بارش کے باعث اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، محکمہ موسمیات
ویب ڈیسک
حمنہ نثار
شائع 07 ستمبر 2025 09:16am
پاکستان

سندھ کے شہروں عمرکوٹ، تھرپارکر اور ٹنڈو محمد خان میں بارش کا آغاز ہوگیا ہے۔ 11 ستمبر تک سندھ کے مختلف شہروں میں بارش متوقع ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آج شام سے جمعرات تک تیز بارش کا امکان ہے جس کے باعث اربن فلڈنگ کا خدشہ بھی بتایا گیا ہے۔

جنوبی پنجاب میں دو روز کے دوران تیز بارش کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔

نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی ( این ڈی ایم اے) کے مطابق ندی نالے بپھرنے اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہے۔

AAJ News Whatsapp

آئندہ چند گھنٹوں میں مری، گلیات، اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم اور گردونواح میں اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے۔

بادلوں کا سسٹم آسمانی بجلی کے گرنے اور گرج چمک کے موسلادھار بارشوں کا باعث بن سکتا ہے جبکہ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔

weather update

karachi weather update

Karachi Rain 2025

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین