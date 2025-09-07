روس کا یوکرین کی سرکاری عمارت پر حملہ، 3 افراد ہلاک، درجن سے زائد زخمی
روسی ڈرون اور میزائل حملوں نے یوکرین کے دارالحکومت کیف میں پہلی بار مرکزی سرکاری عمارت کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں عمارت کی چھت اور بالائی منزلوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ حملے میں ایک شیر خوار بچے سمیت تین افراد ہلاک اور 18 زخمی ہوئے۔
عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ روس نے ایک ہی رات میں 805 ڈرون اور 13 میزائل داغے، جن میں سے 751 ڈرون اور چار میزائلوں کو ان کے فضائی دفاعی نظام نے مار گرایا۔
کیف کے مختلف اضلاع میں رہائشی عمارتوں پر بھی ڈرون ملبہ گرا جس سے کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی اور متعدد عمارتیں جزوی طور پر منہدم ہو گئیں۔
ہلاک ہونے والوں میں ایک شیر خوار بچہ، ایک نوجوان خاتون اور ایک بزرگ خاتون شامل ہیں، جبکہ زخمیوں میں ایک حاملہ خاتون بھی ہے۔
یوکرین کی وزیراعظم یولیا سویریدینکو نے کہا کہ ہم عمارتیں دوبارہ تعمیر کر سکتے ہیں لیکن ضائع ہونے والی زندگیاں واپس نہیں آئیں گی۔ دشمن روز ہمارے شہریوں کو نشانہ بناتا ہے۔
یوکرین کے صدر ولودومیر زیلنسکی نے بھی روسی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے فوری مدد کی اپیل کی۔
انہوں نے کہا کہ روس شہری آبادی کو دانستہ نشانہ بنا رہا ہے۔ یہ دہشت گردی ہے اور دنیا کو اسے روکنے کے لیے فوری اقدامات کرنے ہوں گے۔