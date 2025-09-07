ریچھ کے حملے کے بعد گلوکارہ قرۃ العین بلوچ کی صحت سے متعلق پہلا باضابطہ بیان جاری
معروف گلوکارہ قرۃ العین بلوچ جوکہ اسکردو میں ریچھ کے حملے سے زخمی ہوگئی تھیں، ان کی ٹیم نے گلوکارہ کی صحت سے متعلق پہلا باضابطہ بیان جاری کردیا ہے۔
انسٹاگرام پر جاری بیان کے مطابق قرۃ العین بلوچ حال ہی میں بلتستان میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے جامع ڈیزاسٹر ریسپانس سروسز (سی ڈی آر ایس) کے ہمراہ امدادی سرگرمیوں میں شریک تھیں۔ اسی دوران 4 ستمبر کی رات قیام کے دوران خیمے میں ان پر بھورے ریچھ نے حملہ کردیا تھا۔
سی ڈی آر ایس کی ٹیم نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ریچھ کو بھگا دیا اور گلوکارہ کو فوری طور پر قریبی طبی مرکز منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹروں نے تصدیق کی ہے کہ قرۃ العین بلوچ کو کوئی فریکچر نہیں ہوا اور ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ وہ تیزی سے صحت یاب ہورہی ہیں۔
بیان میں مداحوں سے دعاؤں کی اپیل کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ گلوکارہ کو مکمل آرام کی ضرورت ہے، اس لیے ان کی پرائیویسی کا احترام کیا جائے۔ ساتھ ہی ان کی تمام عوامی سرگرمیوں کو صحت یابی تک ملتوی کردیا گیا ہے۔