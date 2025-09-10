لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

جمعرات, ستمبر 11, 2025  
17 Rabi ul Awal 1447  
Monsoon 2025

اسرائیلی وزیراعظم کا متنازع بیان، قطر کو نشانہ بنانے کا جواز 11 ستمبر سے جوڑ دیا

حماس کو قطرسے نہ نکالا تو پھر حملہ کریں گے، نیتن یاہو
ویب ڈیسک
شائع 10 ستمبر 2025 11:44pm
دنیا
اسکرین گریب تصویر
اسکرین گریب تصویر

اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے قطر پر حملے کے جواز میں نیا بیانیہ اپناتے ہوئے اسے امریکا کے 11 ستمبر کے بعد القاعدہ اور اسامہ بن لادن کے خلاف کارروائیوں کے مترادف قرار دیا ہے۔

صیہونی وزیراعظم کا ویڈیو بیان میں کہنا ہے کہ جس طرح امریکا نے افغانستان میں القاعدہ کو اور پاکستان میں اسامہ بن لادن کو نشانہ بنایا تھا، اسی طرز پر اسرائیل نے قطر میں حماس کے رہنماؤں کو نشانہ بنایا۔

نیتن یاہو نے دعویٰ کیا کہ 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملہ یہودی قوم کے خلاف ہولوکاسٹ کے بعد سب سے بڑی درندگی تھی اور قطر ’’دہشتگردوں‘‘ کو پناہ دینے اور مالی معاونت فراہم کرنے کا ذمہ دار ہے۔

AAJ News Whatsapp

عالمی دہشتگرد نیتن یاہو نے قطر کو دھمکی دی ہے کہ حماس کو قطرسے نہ نکالا تو پھر حملہ کریں گے۔ صیہونی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ جس طرح امریکا کی کارروائی پر دنیا نے داد دی تھی، اسرائیل کے اقدامات پر بھی داد دینی چاہیے۔

یاد رہے کہ منگل کے روز اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ پر بڑا حملہ کرتے ہوئے حماس قیادت کو نشانہ بنایا تھا، جس میں خلیل الحیہ کے بیٹے سمیت 5 حماس رہنما شہید ہوگئے تھے۔

عالمی مبصرین کے مطابق نیتن یاہو کا یہ بیان نہ صرف مسلم دنیا کو براہِ راست چیلنج کرنے کے مترادف ہے بلکہ خطے میں کشیدگی کو مزید بھڑکانے کا باعث بن سکتا ہے۔ قطر اور دیگر اسلامی ممالک پہلے ہی اسرائیل کے اقدامات کو کھلی جارحیت قرار دے چکے ہیں۔

Benjamin Netanyahu

Israil attack on Qatar

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین