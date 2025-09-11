ٹرمپ کے ساتھی اور قدامت پسند تجزیہ کار چارلی کرک فائرنگ سے ہلاک
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھی اور قدامت پسند تجزیہ کار چارلی کرک کو گولی مار کر قتل کردیا گیا ہے۔ 31 سالہ چارلی کرک کو ریاست اوہایو کی ایک یونیورسٹی میں تقریر کرتے ہوئے گولی ماری گئی تھی۔
امریکی میڈیا کے مطابق چارلی کرک کو 200 یارڈ کے فاصلے سے نشانہ بنایا گیا ہے جس سے گولی اُن کی گردن میں جا کر لگی جس کے بعد انہیں تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔
امریکا کے وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف بی آئی) کے مطابق چارلی کرک پر فائرنگ کرنے والے شخص کو گرفتار کرلیا گیا ہے۔ فائرنگ ممکنہ طور پر یونیورسٹی کیمپس کی چھت سے کی گئی۔
ایف بی آئی نے بتایا ہے کہ دوسرے مشتبہ شخص کی موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔
امریکی ایوان نمائندگان میں قدامت پسند مبصر چارلی کرک کے لیے خاموشی اختیار کی گئی۔
گورنر یوٹا اسپنسر کوکس نے چارلی کرک کے قتل کو سیاسی قتل قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔
فائرنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو چکی ہیں جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں خصوصاً ایف بی آئی نے فوری تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔
صدر ٹرمپ کا اظہارِ افسوس
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اپنے ردعمل میں گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ چارلی کرک نہ صرف ایک عظیم انسان تھے بلکہ وہ میرے اور لاکھوں امریکیوں کے دلوں کی دھڑکن تھے میں اُن کے اہلخانہ سے دلی تعزیت کرتا ہوں۔
ٹرمپ نے چارلی کرک کے قتل پر ملک بھر میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے اور وائٹ ہاؤس سمیت ملک بھر میں اتوار تک امریکی پرچم سرنگوں رہے گا۔
چارلی کرک کون تھے؟
چارلی کرک امریکا کے نمایاں ترین قدامت پسند کارکنوں اور میڈیا کی شخصیات میں سے ایک تھے، اور صدر ٹرمپ کا قابلِ اعتماد اتحادیوں میں سے ایک تھے۔
انہوں نے صرف 18 سال کی عمر میں ”ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے“ کے نام سے ایک غیر منافع بخش قدامت پسند ایڈووکیسی گروپ کی بنیاد رکھی۔
کرک کا یہ گروپ وقت کے ساتھ ساتھ امریکا کی سب سے بڑی قدامت پسند نوجوانوں کی تحریک بن گیا، اور سالوں کے دوران، وہ ٹرمپ کے حامی اثر و رسوخ رکھنے والے افراد کے ایک نیٹ ورک میں مرکزی کردار بن گئے۔ اکثر اُنہیں ”میک امریکا گریٹ اگین“ تحریک کا چہرہ بھی کہا جاتا تھا۔
صدر ٹرمپ نے 2024 کی صدارتی مہم کے دوران بارہا کرک کو ان کا کریڈٹ دیا کہ انہوں نے کئی نوجوان ووٹروں اور اقلیتی برادریوں سے تعلق رکھنے والے ووٹروں کو اپنی طرف راغب کیا۔
کرک کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر 5.2 ملین فالوورز تھے، اور وہ دی چارلی کرک شو کی میزبانی بھی کرتے تھے، جو ایک پوڈکاسٹ اور ریڈیو پروگرام تھا جو پانچ لاکھ سے زیادہ سامعین تک پہنچتا تھا۔
دی نیویارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق کرک نے کبھی انتظامیہ میں کوئی کردار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان کا مقصد ریپبلکن پارٹی کو مجموعی طور پر امریکی سیاست کو ایک نئی شکل دینا تھا۔
چارلی نے مئی 2021 میں ایریکا فرانٹزوی نامی خاتون سے شادی کی تھی۔ اُن کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے۔