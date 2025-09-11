لائیو ٹی وی  
مسلسل اونچی اڑان کے بعد سونے کی قیمت میں بڑی کمی، فی تولہ سونا کتنے کا ہوگیا؟

ہزاروں روپے کمی کے بعد فی تولہ سونے کی قیمت بلند ترین سطح سے نیچے آگئی۔
syed-safdar-abbas سید صفدر عباس
اپ ڈیٹ 11 ستمبر 2025 07:09pm
کاروبار

پاکستان میں سونے کی قیمت میں کئی روز سے مسلسل اضافے کے بعد آج بڑی کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جہاں فی تولہ سونا 4100 روپے سستا ہوگیا۔

تفصیلات کے مطابق جمعرات کو عالمی اور مقامی گولڈ مارکیٹس میں سونے کی قیمت بلند ترین سطح سے نیچے آگئی ہے۔ عالمی صرافہ بازار میں سونے کی قیمت میں 36 ڈالر کی کمی ریکارڈ کی گئی جس کے بعد سونے کی فی اونس قیمت 3618 ڈالر ہوگئی۔

آل پاکستان جیمز اینڈ جیولر ایسوسی ایشن کے مطابق ملک بھر میں 24 قیراط فی تولہ سونے کی قیمت میں 4100 روپے کمی کے بعد فی تولہ سونا 3 لاکھ 84 ہزار روپے کا ہوگیا ہے۔

اسی طرح 24 قیراط سونے کے 10 گرام کی قیمت بھی 3515 روپے کمی ریکارڈ کی گئی جس کے بعد 10 گرام سونے کی قیمت 3 لاکھ 29 ہزار 2181 روپے ہوگئی جب کہ 10 گرام 22 قیراط سونے کی قیمت 3 لاکھ 5 ہزار 16 روپے سے کم ہوکر 3 لاکھ 1794 روپے ہوگئی۔

آل سندھ صرافہ جیولرز ایسوسی ایشن نے رپورٹ کیا کہ فی تولہ چاندی کی قیمت 32 روپے کمی کے بعد 4 ہزار 326 اور 10 گرام چاندی کی قیمت 28 روپے کمی کے بعد 3 ہزار 708 روپے ہو گئی۔

واضح رہے کہ گزشتہ روز سونے کی فی تولہ قیمت بغیر کسی تبدیلی کے 3 لاکھ 88 ہزار 100 روپے پر مستحکم رہی۔

24 قیراط سونے کے 10 گرام کی قیمت بھی بغیر کسی تبدیلی کے 3 لاکھ 32 ہزار 733 روپے پر برقرار رہی جب کہ 22 قیراط کے 10 گرام سونے کی قیمت بھی بغیر کسی تبدیلی کے 3 لاکھ 5 ہزار 16 روپے پر برقرار رہی۔

