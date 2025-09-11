امریکا: چارلی کرک کے قاتل کی نشاندہی کرنے والے کیلئے1 لاکھ ڈالر کے انعام کا اعلان
امریکی ایف بی آئی نے چارلی کرک کے قاتل کی نشاندہی کرنے والے کیلئے1 لاکھ ڈالرکا انعام اعلان کردیا۔
مغربی ذرائع ابلاغ کے مطابق ایف بی آئی نے چارلی کرک کے قتل میں ملوث شخص کی تصاویر جاری کیں اور قاتل کی شناخت کے لیے 1 لاکھ ڈالر کے انعام کا اعلان کیا۔
کرک مشہور دائیں بازو کے کارکن اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی اتحادی تھے، 31 سال کی عمر میں یوٹاہ ویلی یونیورسٹی میں طلبا سے خطاب کرتے ہوئے گولی مار کر ہلاک کر دیے گئے۔
یوٹاہ کے گورنر اسپینسر کاکس نے اس قتل کو ”سیاسی قتل“ قرار دیا، اور اس واقعے نے امریکی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے۔
ایف بی آئی کی سیالٹ لیک سٹی برانچ نے ٹویٹر پر کہا، ”ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس شخصِ دلچسپی کی شناخت میں ہماری مدد کریں جو چارلی کرک کے قتل میں ملوث ہو سکتا ہے۔“
ایف بی آئی نے کہا کہ اس کیس میں معلومات فراہم کرنے والے کے لیے 1 لاکھ ڈالر کا انعام دیا جائے گا، جو مشتبہ شخص یا افراد کی شناخت اور گرفتاری میں معاون ثابت ہو۔ ایف بی آئی نے عوام سے درخواست کی ہے کہ وہ کسی بھی معلومات کے لیے 1-800-CALL-FBI پر رابطہ کریں یا مشتبہ شخص کی تصاویر یا ویڈیوز fbi.gov/utahvalleyshooting پر ارسال کریں۔
حکام کے مطابق، چارلی کرک کو ایک سنائپر کے ایک گولے نے نشانہ بنایا جب وہ یونیورسٹی کے ہال میں 3,000 سے زائد طلبا کے سامنے سوال و جواب کی نشست کے دوران گن وائلنس پر بات کر رہے تھے۔
ایک طالب علم نے کرک سے پوچھا، ”کیا آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 10 سالوں میں امریکا میں کتنے ماس شوٹرز تھے؟“ کرک جواب دے رہے تھے کہ ”گینگ وائلنس کو شامل کریں یا نہیں؟“ کہ اچانک ایک گولی کرک کی گردن میں لگی اور وہ گر گئے۔
تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ گولی ایک عمارت کی چھت سے چلائی گئی تھی اور مشتبہ شخص کی شکل سیکیورٹی کیمروں میں دکھائی دی ہے جو سیاہ لباس میں ملبوس تھا۔ حکام نے دو افراد کو حراست میں بھی لیا تھا، مگر بعد میں ان کو رہا کر دیا گیا۔
ایف بی آئی حکام نے کہا ہے کہ وہ اس قاتل کی تلاش کے لیے 1 لاکھ ڈالر تک کا انعام دینے کے لیے تیار ہے۔ ایف بی آئی کا کہنا ہے کہ ”جو بھی شخص اس حوالے سے کسی بھی قسم کی معلومات فراہم کرے گا جس سے مشتبہ شخص یا قاتل کی شناخت اور گرفتاری میں مدد ملے گی، اسے یہ انعام دیا جائے گا۔“ ایف بی آئی نے اس سلسلے میں ایک ہاٹ لائن بھی فراہم کی ہے، جس پر لوگ اپنی معلومات فراہم کر سکتے ہیں: 1-800-CALL-FBI۔
ایف بی آئی نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ مشتبہ شخص کی تصاویر اور ویڈیوز fbi.gov/utahvalleyshooting پر اپ لوڈ کی جا سکتی ہیں۔ حکام نے کہا ہے کہ انہیں عوام کی مدد کی ضرورت ہے تاکہ اس سنگین کیس کو حل کیا جا سکے۔