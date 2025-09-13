امریکا کا 32 اداروں کو تجارتی پابندیوں کی فہرست میں شامل کرنے کا فیصلہ، چین کی مذمت
امریکا نے 32 اداروں کو تجارتی پابندیوں کی فہرست میں شامل کردیا ہے جس پر چین نے سخت مذمت کی ہے۔
امریکی محکمہ خزانہ نے حوثیوں کی فنڈ ریزنگ، اسمگلنگ اور حملوں کی کارروائیوں میں مدد فراہم کرنے والے 32 افراد اور اداروں پر پابندی عائد کردی ہے۔
خبر ایجنسی کے مطابق پابندیوں کی زد میں آنے والے 23 ادارے چین سے تعلق رکھتے ہیں۔ بھارت، ایران، ترکیہ اور یو اے ای کے ادارے بھی فہرست میں شامل ہیں۔
چین کی جانب سے یمن کے حوثیوں کو نشانہ بنانے کے لیے امریکا کی جانب سے لگائی گئی پابندی کی مذمت کی گئی ہے۔
ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا امریکی اقدامات بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی تعلقات کے بنیادی اصولوں کے منافی ہیں۔
دوسری جانب امریکی وزارت خزانہ نے گروپ آف سیون اور یورپی یونین کے اتحادیوں سے مطالبہ کیا کہ وہ چین اور بھارت کے تجارت پر روسی تیل کی خریداری روکنے کے لیے معنی خیز محصولات عائد کریں۔