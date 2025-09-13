لائیو ٹی وی  
ہفتہ, ستمبر 13, 2025  
20 Rabi ul Awal 1447  
چیف جسٹس پاکستان کے سیکیورٹی پروٹوکول میں کمی، گاڑیوں کی تعداد 8 سے گھٹا کر 2 کردی گئی

ریٹائرڈ ججز کی سیکیورٹی سے متعلق سپریم کورٹ کی وضاحت
afzal-javed افضل جاوید
اپ ڈیٹ 13 ستمبر 2025 09:20pm
پاکستان

چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کے سیکیورٹی پروٹوکول میں نمایاں کمی کردی گئی ہے۔

سپریم کورٹ آف پاکستان کے جاری کردہ اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کے سیکیورٹی پروٹوکول کی مد میں ملنے 8 گاڑیوں کی تعداد کو کم کرکے 2 کر دیا گیا ہے۔

اعلامیے میں بتایا گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سیکیورٹی پروٹوکول میں کمی عوام کے وسائل کے مؤثر اور معقول استعمال کے لیے کی گئی۔

پروٹوکول میں کمی سے سیکیورٹی پر مامور اہلکار دیگر فرائض کی انجام دہی کے لیے دستیاب ہوں گے، دیگر حاضر سروس ججز کے سیکیورٹی پروٹوکول کو بھی رولز سے ہم آہنگ کیا گیا ہے۔

اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ ریٹائرڈ ججز کی سیکیورٹی کو بھی رولز سے ہم آہنگ کیا گیا ہے، وفاقی و صوبائی وزارت داخلہ کو سکیورٹی پر مامور اہلکاروں کی تعداد میں کمی کیلئے سرکولر جاری کیا گیا ہے۔

