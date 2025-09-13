لائیو ٹی وی  
لوئر دیر میں یرغمال بنائے گئے شہریوں کو بچانے کے لیے پاک فوج کا آپریشن، 10 دہشت گرد ہلاک، 7 جوان شہید

ہلاک خوارج کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا ہے، آئی ایس پی آر
naveed-akbar نوید اکبر
شائع 13 ستمبر 2025 09:59pm
پاکستان

خیبرپختونخوا کے علاقے لوئر دیر میں یرغمال بنائے گئے شہریوں کی جانیں بچانے کے لیے پاک فوج نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے بھارتی حمایت یافتہ 10 دہشت گردوں کو ہلاک کردیا جب کہ اس دوران فائرنگ کے تبادلے میں 7 جوان بھی شہید ہوگئے۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق 11 ستمبر کو سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر لوئر دیر کے علاقے لال قلعہ میدان میں دہشت گردوں کے خلاف انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کیا اور اس دوران فائرنگ کا تبادلہ ہوگیا۔

آپریشن کے دوران سیکیورٹی اہلکاروں نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو گھیر لیا اور مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا جب کہ اس دوران شدید فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا، فائرنگ کے تبادلے کے بعد 10 بھارتی حمایت یافتہ خوارج جہنم واصل کر دیے گئے۔

آپریشن کے دوران پاک فوج کے 7 جوانوں نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ شہدا میں نائیک عبدالجلیل، نائیک گل جان، لانس نائیک عظمت اللہ، سپاہی عبدالمالک، سپاہی محمد امجد، سپاہی محمد داؤد اور سپاہی فضل قیوم شامل ہیں۔

شہدا کی عمر اور تعلق

  • نائک عبدالجلیل عمر 39 برس تعلق شمالی وزیرستان سے تھا

  • نائک گل جان کی عمر 38 برس تعلق لکی مروت سے تھا

  • لانس نائک عظمت اللہ کی عمر 28 سال تعلق لکی مروت سے تھا

  • سپاہی عبدالمالک کی عمر 28 سال تعلق خیبر سے تھا

  • سپاہی محمد امجد کی عمر 27 سال اور تعلق ضلع مالاکنڈ سے تھا

  • سپاہی محمد داؤد کی عمر 28 سال تعلق صوابی سے تھا

  • سپاہی فضل قیوم کی عمر 21 برس تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے تھا

آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کے جوانوں نے اپنی جانیں قربان کرکے معصوم شہریوں کو محفوظ بنایا، جنہیں دہشت گردوں نے یرغمال بنا رکھا تھا۔

ترجمان کی جانب سے بیان میں کہا گیا کہ ہلاک خوارج کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا ہے۔ انٹیلی جنس رپورٹس کے مطابق ان دہشت گرد کارروائیوں میں افغان شہری بھی ملوث پائے گئے ہیں۔ پاکستان نے عبوری افغان حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور اپنی سرزمین دہشت گردوں کو استعمال نہ کرنے دے۔

آئی ایس پی آر کے مطابق علاقے میں کلیئرنس اور سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے تاکہ باقی ماندہ دہشت گردوں کو بھی انجام تک پہنچایا جا سکے۔

ترجمان پاک فوج نے مزید کہا کہ ہمارے بہادر سپوتوں کی قربانیاں دہشت گردی کے خلاف قومی عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں اور یہ آپریشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک دہشت گردی کا مکمل خاتمہ نہ ہو جائے۔

