بدھ, ستمبر 17, 2025  
24 Rabi ul Awal 1447  
ایشیاکپ ٹی 20: یو اے ای کا ٹاس جیت کر بولنگ کا فیصلہ

قومی کرکٹ ٹیم میں دو تبدیلیاں، حارث رؤف اور خوشدل شاہ ٹیم میں شامل
اپ ڈیٹ 17 ستمبر 2025 08:58pm
ایشیا کپ 2025 کے دسویں میچ میں یو اے ای نے پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر بولنگ کا فیصلہ کیا ہے۔

دبئی میں کھیلے جارہے میچ میں یو اے ای کے کپتان محمد وسیم نے ٹاس جیت کر سلمان علی آغا الیون کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دے دی۔

پاکستان کرکٹ ٹیم میں دو تبدیلیاں کی گئیں ہیں، حارث رؤف اور خوشدل شاہ کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔

دبئی کرکٹ اسٹیڈیم پر کھیلے جارہے گروپ اے کے میچ کی ٹاس کے لیے دونوں ٹیموں کے کپتان محمد وسیم اور سلمان علی آغا میدان میں اترے۔

پاکستان اور یو اے ای کے اس میچ کی فاتح ٹیم اگلے مرحلے (سپر فور) کےلیے کوالیفائی کرلیے گی اور ہار نے والی ٹیم ایونٹ سے باہر ہوجائے گی۔

دونوں ٹیموں کے درمیان یہ مختصر طرز کی کرکٹ کا چوتھا میچ ہے، اب تک تمام میچز میں پاکستانی ٹیم نے یو اے ای کو شکست سے دوچار کیا ہے۔

