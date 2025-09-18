لائیو ٹی وی  
9مئی مقدمات: عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل سمیت 18 پی ٹی آئی رہنما اشتہاری قرار

ملزمان کے اشتہار انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے جاری کیے ہیں
fahad-bashir فہد بشیر
شائع 18 ستمبر 2025 04:42pm
پاکستان

راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے 10 مقدمات میں عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل سمیت پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے 18 رہنماؤں کو اشتہاری قرار دے دیا ہے۔

جمعرات کو ملزمان کے اشتہار انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے جاری کیے ہیں، عدالت نے اشتہار پر 18 اکتوبر کو رپورٹ طلب کر لی ہے۔

اشتہاری قرار دیئے جانے والوں میں عمر ایوب، شبلی فراز، احمد چھٹہ ،کنول شوزب، راشد شفیق،زر تاج گل،رائے مرتضی،رائے حسن نواز،احمد چٹھہ،محمد جاوید ،شبلی فراز،چوہدری آصف،بلال اعجاز،شکیل احمد خان،محمد اشرف خان شامل ہیں ۔

اس سے پہلے ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے،وارنٹ گرفتاری کی عدم تعمیل و حاضری پر ملزمان کے اشتہار جاری کیے گئے۔

AAJ News Whatsapp

عدالتی اشتہار رپورٹ داخل ہونے پر عدالتی مفرور قرار دینے کی کاروائی کا آغاز ہوگا۔

اشتہار تھانہ نیوٹاؤن، صادق آباد، سٹی، وارث خان، سول لائنز، تھانہ مورگاہ، ٹیکسلا، صدر واہ، کینٹ اور آر اے بازار کے مقدمات میں جاری کیا گیا ہے۔

