لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

جمعرات, ستمبر 18, 2025  
24 Rabi ul Awal 1447  
Monsoon 2025

امریکا اور برطانیہ کے درمیان ٹیکنالوجی میں شراکت داری معاہدہ طے پا گیا

امریکا اور برطانیہ کے تعلقات صرف تاریخی ہی نہیں بلکہ مستقبل کے لیے بھی اہم ہیں، صررٹرمپ
ویب ڈیسک
اپ ڈیٹ 18 ستمبر 2025 06:39pm
دنیا

امریکی صدر کے دورہ برطانیہ کے دوران دونوں ممالک میں ٹیکنالوجی کے میدان میں شراکت داری معاہدہ طے پاگیا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور برطانوی وزیراعظم کیئر اسٹارمر نے معاہدے پر دستخط کیے۔

نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ اور کیئر اسٹارمر نے برطانیہ اور امریکا کے درمیان ایک نئی ٹیکنالوجی شراکت داری کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔

اس موقع پر امریکی صدر نے کہا کہ نیا معاہدہ پہلے ہی نجی شعبے کے معاہدوں کی ایک لہر کو فروغ دینے میں مدد کر رہا ہے۔

انہوں نے کہا کہ امریکی کمپنی ایکس انرجی اور برطانوی کمپنی سینٹرکا برطانیہ بھر میں ایٹمی ری ایکٹرز لگانے کے لیے ایک معاہدے کا اعلان کر رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ( معاہدہ ) برسوں سے ’ہوا میں تھا‘ لیکن اب ’ آخرکار‘ حققیت بن گیا ہے۔

AAJ News Whatsapp

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ برطانیہ سے تجارتی ڈیل کامیاب رہی اور ٹیرف کم کیا ہے برطانیہ اور امریکا اہم اتحادی ہیں برطانیہ کے ساتھ مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔

ٹرمپ کا کہنا تھا کہ برطانیہ اور امریکا کے درمیان رشتہ ناقابل شکست ہے برطانیہ کےسب سے مضبوط، قریبی، قابل اعتماد کاروباری شراکت دار رہیں گے۔

امریکی صدرڈونلڈٹرمپ اوربرطانوی وزیراعظم کیئراسٹارمرکی مشترکہ کانفرنس کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں نے امریکا اور برطانیہ کے درمیان تعلقات کو ”مزید مضبوط اور پائیدار“ قرار دیا۔

پریس کانفرنس میں برطانوی وزیراعظم نے کہا ”امریکا ہمارا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ ہم کئی شعبوں میں قریبی تعاون کر رہے ہیں، اور یہ تعلق وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہوا ہے۔“

وزیراعظم کیئر اسٹارمر نے اعلان کیا کہ دونوں ممالک مستقبل میں صنعت، توانائی اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید وسعت دیں گے۔

اس موقع پر نئے دو طرفہ تجارتی معاہدے پر بھی دستخط کیے گئے، جسے دونوں ممالک کے لیے ایک بڑی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔

صدر ٹرمپ نے بھی برطانوی حکومت کے تعاون پر اظہارِ تشکر کرتے ہوئے کہا ”امریکا اور برطانیہ کے تعلقات صرف تاریخی ہی نہیں بلکہ مستقبل کے لیے بھی اہم ہیں۔ ہم مل کر ایک مضبوط معاشی شراکت داری کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔“

پریس کانفرنس سے قبل صدر ٹرمپ اور وزیراعظم اسٹارمر کے درمیان( برطانوی وزیراعظم کی رہائش گاہ) میں بند کمرے میں تفصیلی ملاقات ہوئی، جس کے بعد وہ کاروباری شخصیات کے ساتھ ایک خصوصی استقبالیہ میں شریک ہوئے۔

وزیراعظم اسٹارمر نے اس موقع پر بتایا کہ ”برطانیہ اور امریکا کے درمیان 250 ارب پاؤنڈ کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، جو ملکی تاریخ کی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے۔“

صدر ٹرمپ کے اس دورے کی خاص بات ان کا شاہی استقبال تھا۔ بدھ کو ونڈسر کیسل میں ان کے اعزاز میں شاہی ضیافت کا اہتمام کیا گیا، جہاں انہوں نے بادشاہ چارلس سوم کو ”ایک عظیم شخص اور عظیم بادشاہ“ قرار دیا۔

روانگی کے موقع پر صحافیوں کے سوال پر ٹرمپ نے ونڈسر کیسل کے تجربے کو ”زبردست – واقعی زبردست“ قرار دیا۔

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین