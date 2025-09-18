امریکا اور برطانیہ کے درمیان ٹیکنالوجی میں شراکت داری معاہدہ طے پا گیا
امریکی صدر کے دورہ برطانیہ کے دوران دونوں ممالک میں ٹیکنالوجی کے میدان میں شراکت داری معاہدہ طے پاگیا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور برطانوی وزیراعظم کیئر اسٹارمر نے معاہدے پر دستخط کیے۔
نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ اور کیئر اسٹارمر نے برطانیہ اور امریکا کے درمیان ایک نئی ٹیکنالوجی شراکت داری کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔
اس موقع پر امریکی صدر نے کہا کہ نیا معاہدہ پہلے ہی نجی شعبے کے معاہدوں کی ایک لہر کو فروغ دینے میں مدد کر رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ امریکی کمپنی ایکس انرجی اور برطانوی کمپنی سینٹرکا برطانیہ بھر میں ایٹمی ری ایکٹرز لگانے کے لیے ایک معاہدے کا اعلان کر رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ( معاہدہ ) برسوں سے ’ہوا میں تھا‘ لیکن اب ’ آخرکار‘ حققیت بن گیا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ برطانیہ سے تجارتی ڈیل کامیاب رہی اور ٹیرف کم کیا ہے برطانیہ اور امریکا اہم اتحادی ہیں برطانیہ کے ساتھ مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔
ٹرمپ کا کہنا تھا کہ برطانیہ اور امریکا کے درمیان رشتہ ناقابل شکست ہے برطانیہ کےسب سے مضبوط، قریبی، قابل اعتماد کاروباری شراکت دار رہیں گے۔
امریکی صدرڈونلڈٹرمپ اوربرطانوی وزیراعظم کیئراسٹارمرکی مشترکہ کانفرنس کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں نے امریکا اور برطانیہ کے درمیان تعلقات کو ”مزید مضبوط اور پائیدار“ قرار دیا۔
پریس کانفرنس میں برطانوی وزیراعظم نے کہا ”امریکا ہمارا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ ہم کئی شعبوں میں قریبی تعاون کر رہے ہیں، اور یہ تعلق وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہوا ہے۔“
وزیراعظم کیئر اسٹارمر نے اعلان کیا کہ دونوں ممالک مستقبل میں صنعت، توانائی اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید وسعت دیں گے۔
اس موقع پر نئے دو طرفہ تجارتی معاہدے پر بھی دستخط کیے گئے، جسے دونوں ممالک کے لیے ایک بڑی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔
صدر ٹرمپ نے بھی برطانوی حکومت کے تعاون پر اظہارِ تشکر کرتے ہوئے کہا ”امریکا اور برطانیہ کے تعلقات صرف تاریخی ہی نہیں بلکہ مستقبل کے لیے بھی اہم ہیں۔ ہم مل کر ایک مضبوط معاشی شراکت داری کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔“
پریس کانفرنس سے قبل صدر ٹرمپ اور وزیراعظم اسٹارمر کے درمیان( برطانوی وزیراعظم کی رہائش گاہ) میں بند کمرے میں تفصیلی ملاقات ہوئی، جس کے بعد وہ کاروباری شخصیات کے ساتھ ایک خصوصی استقبالیہ میں شریک ہوئے۔
وزیراعظم اسٹارمر نے اس موقع پر بتایا کہ ”برطانیہ اور امریکا کے درمیان 250 ارب پاؤنڈ کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، جو ملکی تاریخ کی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے۔“
صدر ٹرمپ کے اس دورے کی خاص بات ان کا شاہی استقبال تھا۔ بدھ کو ونڈسر کیسل میں ان کے اعزاز میں شاہی ضیافت کا اہتمام کیا گیا، جہاں انہوں نے بادشاہ چارلس سوم کو ”ایک عظیم شخص اور عظیم بادشاہ“ قرار دیا۔
روانگی کے موقع پر صحافیوں کے سوال پر ٹرمپ نے ونڈسر کیسل کے تجربے کو ”زبردست – واقعی زبردست“ قرار دیا۔