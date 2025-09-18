لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

جمعرات, ستمبر 18, 2025  
25 Rabi ul Awal 1447  
Monsoon 2025

قطر نے اسرائیلی حملے کیخلاف عالمی فوجداری عدالت سے رجوع کر لیا

قطری وفد نے ہیگ میں عالمی عدالت کے حکام سے ملاقات کی، قانونی چارہ جوئی کے امکانات پر مشاورت
ویب ڈیسک
شائع 18 ستمبر 2025 09:13pm
دنیا

قطر نے دوحا میں ہونے والے اسرائیلی حملے کیخلاف عالمی فوجداری عدالت سے رجوع کر لیا۔

اسرائیلی اخبار ’دی یروشیلم پوسٹ‘ کے مطابق قطر نے اسرائیل کے خلاف عالمی فوجداری عدالت میں قانونی کارروائی شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اقدام اسرائیلی افواج کی جانب سے دوحہ میں حماس رہنماؤں پر حملے کے بعد سامنے آیا ہے۔

چیف مذاکرات کار محمد الخلیفی نے ہیگ میں عالمی فوجداری عدالت کے جج سے ملاقات کے بعد کہا کہ قطر پر اسرائیلی حملے کا قانونی جواب دینا لازم ہے، اسرائیلی حملہ عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔

قطری مذاکرات کار محمد الخلیفی نے دوٹوک کہا کہ اسرائیل کے غیرقانونی اقدامات پر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔

قطری وفد نے ہیگ میں آئی سی سی کی نائب پراسیکیوٹر نزہت خان سے دو الگ الگ ملاقاتیں کیں، جن میں اسرائیل کے خلاف مقدمے کے امکانات، قانونی نکات اور شواہد پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

AAJ News Whatsapp

ڈاکٹر محمد الخلیفی اس قانونی مہم کی سربراہی کر رہے ہیں، جس کا مقصد اسرائیل کی کارروائی کو بین الاقوامی قانون کے تحت چیلنج کرنا ہے۔

یاد رہے کہ قطر طویل عرصے سے فلسطینی کاز کی حمایت کرتا آیا ہے اور اسرائیلی حملے کو دوحہ اپنی خودمختاری پر حملہ تصور کر رہا ہے۔ اس واقعے کے بعد خطے میں سفارتی سطح پر کشیدگی میں مزید اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔

Qatar says

it is pursuing

action against Israel

at ICC

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین