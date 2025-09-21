لائیو ٹی وی  
اتوار, ستمبر 21, 2025  
27 Rabi ul Awal 1447  
سعودی عرب کا یمن کے لیے 368 ملین ڈالر کی مالی مدد کا اعلان

امداد کا اعلان خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر کیا گیا
ویب ڈیسک
شائع 21 ستمبر 2025 12:23am
دنیا

سعودی عرب نے یمن کے عوام کے لیے سعودی پروگرام برائے ترقی و تعمیر نو کے تحت 1.38 بلین سعودی ریال (368 ملین امریکی ڈالرز سے زائد) کی اضافی امداد کا اعلان کیا ہے۔

سعودی اخبار ”سعودی گزٹ“ کے مطابق یہ امداد خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے حکم پر اور ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کی سفارشات کی بنیاد پر فراہم کی جا رہی ہے، جو مملکت کی یمن میں سلامتی، استحکام اور ترقی کے لیے عزم کا ثبوت ہے۔

سعودی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق، یہ امدادی پیکیج یمن کی اقتصادی، مالی اور مالیاتی استحکام کو مضبوط بنانے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے، جو کہ شدید اقتصادی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔

یہ امداد یمن کے صدراتی قیادت کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر رشاد العلیمی کی درخواست پر دی جا رہی ہے۔

اس امداد کا دائرہ کار حکومت کے بجٹ کی معاونت، ایندھن کی فراہمی، اور عدن میں شہزادہ محمد بن سلمان اسپتال کے عملیاتی بجٹ کو شامل کرتا ہے۔

بیان میں زور دیا گیا ہے کہ یہ امداد حکمرانی کے اصولوں کے تحت دی جا رہی ہے تاکہ یمنی حکومت کی اقتصادی اصلاحات کو تقویت دی جا سکے۔

