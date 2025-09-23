شاؤمی نے ’7 ہزار ایم اے ایچ‘ کی بڑی بیٹری کے ساتھ ’ریڈ می 15‘ لانچ کردیا، قیمت اور فیچر آپ کو حیران کر دیں گے
شاؤمی نے اپنا نیا اسمارٹ فون ’ریڈمی 15‘ متعارف کروا دیا ہے، جو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو فون کو دن بھر بغیر چارج کیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اس فون کی سب سے بڑی خاصیت اس کی 7000mAh بیٹری ہے، جو عام استعمال میں کئی دن چل سکتی ہے۔
فون میں 33W فاسٹ چارجنگ موجود ہے، جس سے بیٹری بہت جلد مکمل چارج ہو جاتی ہے، اور اگر آپ کا دوست یا کوئی اور فون ختم ہو جائے، تو 18W ریورس چارجنگ کے ذریعے آپ اپنا فون دوسروں کے فون کو چارج کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔
پرفارمنس اور ڈسپلے بھی اس فون کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ 6.9 انچ کی بڑی اسکرین اور 144Hz ریفریش ریٹ کے ساتھ، آپ گیمنگ، ویڈیوز اور فلمیں بغیر رکاوٹ کے دیکھ سکتے ہیں۔ کوالکوم سنیپ ڈریگن 685 پروسیسر کی بدولت فون تیز اور ہموار چلتا ہے، چاہے آپ ایک ساتھ کئی ایپس استعمال کر رہے ہوں۔
کیمرہ کے شوقین افراد کے لیے یہ فون ایک خوشخبری ہے۔ 50MP کا اے آئی ڈوئل کیمرہ اور ’8MP فرنٹ کیمرہ‘ شاندار تصاویر اور سیلفیز کے لیے بہترین ہیں۔ فون میں اے آئی فیس اِن لاک اور سائیڈ ماؤنٹڈ فنگر پرنٹ سینسر بھی موجود ہے، جو آپ کے ڈیٹا کو محفوظ رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔
فون کی مضبوطی بھی قابل ذکر ہے۔ IP64 ریٹنگ کے ساتھ یہ فون دھول اور پانی کی چھینٹوں سے محفوظ رہتا ہے، یعنی روزمرہ کے استعمال میں زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت نہیں۔
شاؤمی ریڈمی 15 تین خوبصورت رنگوں میں دستیاب ہے۔ ٹیٹین گرے سینڈی پرپل اور مڈ نائٹ بلیک۔ قیمت بھی مناسب رکھی گئی ہے۔
پاکستان میں ریڈمی15 ، 5G کی قیمتیں مختلف RAM اور اسٹوریج ورژنز کے حساب سے درج ذیل متوقع ہیں۔
- 4GB RAM + 128GB اسٹوریج: Rs. 44,999
- 6GB RAM + 128GB اسٹوریج: Rs. 49,999
- 8GB RAM + 256GB اسٹوریج: Rs. 53,999
یہ فون آن لائن مارکیٹ پلیسز جیسے او ایل ایکس، دراز ، واٹ موبائل اور پرائس اوئے پر دستیاب ہوگا، اور بڑے شہروں جیسے کراچی، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد اور دیگرشہروں میں بھی فروخت کے لیے آئے گا۔