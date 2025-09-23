لائیو ٹی وی  
بدھ, ستمبر 24, 2025  
30 Rabi ul Awal 1447  
اقوامِ متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس، صدر ٹرمپ کے خطاب سے قبل نیویارک سے خفیہ آلات کی برآمدگی کا دعویٰ

امریکی حکام کے مطابق یہ نیٹ ورک جنرل اسمبلی کے مقام سے تقریباً 35 میل کے اندر تھا۔
ویب ڈیسک
اپ ڈیٹ 23 ستمبر 2025 07:20pm
امریکی خفیہ سروس نے دعویٰ کیا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران نیویارک کے علاقے میں ایک جدید اور غیر قانونی الیکٹرانک نیٹ ورک کو ختم کر دیا گیا ہے، جو امریکی حکام کے مطابق، اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کے خلاف دھمکی آمیز سرگرمیوں میں استعمال ہو رہا تھا۔

برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق، یہ نیٹ ورک 193 رکنی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے مقام سے تقریباً 35 میل (56 کلومیٹر) کے دائرے میں موجود تھا، جہاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ منگل کو خطاب کرنے والے ہیں۔

امریکی سیکریٹ سروس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ابتدائی تجزیے سے پتا چلا ہے کہ یہ آلات ریاستی سطح کے خطرناک عناصر اور ان افراد کے درمیان مواصلاتی روابط کے لیے استعمال ہو رہے تھے جنہیں وفاقی قانون نافذ کرنے والے ادارے پہلے سے جانتے ہیں۔

امریکا کے سینیئرعہدیدار نے بتایا کہ اس کارروائی میں مختلف مقامات سے 300 سے زائد ایس آئی ایم سرورز اور 1 لاکھ سے زیادہ ایس آئی ایم کارڈز ضبط کیے گئے۔ یہ نیٹ ورک ان کی حفاظتی کارروائیوں کے لیے فوری خطرہ تھا۔

بیان میں کہا گیا کہ یہ آلات ایسے حملوں میں استعمال ہو سکتے تھے جن سے موبائل فون کے ٹاور بند کیے جا سکتے تھے اور ان کے ذریعے جرائم پیشہ افراد آپس میں خفیہ اور محفوظ رابطہ بھی کر سکتے تھے۔

