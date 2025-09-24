غزہ جانے والے بحری قافلے کو کھلے سمندر میں انٹرنیٹ تک رسائی کیسے مل رہی ہے؟
غزہ کی جانب روانہ گلوبل صمود فلوٹیلا اسرائیلی ڈرون حملوں اور 24 گھنٹے تک مواصلاتی جیمنگ کا نشانہ بننے کے بعد اب انٹرنیٹ بحال ہونے پر صورتحال سے آگاہی فراہم کرنے لگا ہے۔ صمود فلوٹیلا میں شامل سماجی شخصیات اور عملہ پورے سفر کے دوران لمحہ بہ لمحہ دنیا کو اپڈیٹ فراہم کرتا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کھلے سمندر میں ان کشتیوں کو انٹرنیٹ کیسے دستیاب ہے؟
گلوبل صمود فلوٹیلا دراصل ایک بین الاقوامی بحری مشن ہے جس میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امدادی سامان اور سرگرم کارکن شامل ہیں۔ اس فلوٹیلا کو کھلے سمندر میں طویل عرصے تک حرکت کرنی تھی، لہٰذا اس کے لیے انٹرنیٹ اور دیگر رابطہ ذرائع کو برقرار رکھنا ایک بڑا چیلنج تھا۔
جس کے لیے فلوٹیلا ممکنہ طور پر اپنی کمیونیکیشن اور انٹرنیٹ کی ضروریات کو بنیادی طور پر سیٹلائٹ کمیونیکیشن اور دیگر مواصلاتی نظاموں کے ذریعے پورا کر رہا ہے۔
سوشل میڈیا اور نیوز اپڈیٹس
فلوٹیلا کے ارکان اور منتظمین سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے ایکس (سابقہ ٹویٹر) اور انسٹاگرام کا استعمال کرتے ہوئے اپنی سرگرمیوں اور پیش آنے والے حالات کی معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پاس انٹرنیٹ تک رسائی موجود ہے تاکہ وہ ویڈیوز، بیانات اور پریس ریلیز شیئر کر سکیں۔
سیٹلائٹ کمیونیکیشن
فلوٹیلا نے پریس ریلیز اور میڈیا ہاؤسز جیسے الجزیرہ سے رابطے کے لیے ممکنہ طور پر سیٹلائٹ کمیونیکیشن کا استعمال کیا ہے۔ سیٹلائٹ ڈیوائسز سمندر میں فون اور انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کرتی ہیں اور فلوٹیلا کی رابطہ کاری کا بنیادی ذریعہ ہوسکتی ہیں۔
رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ ڈرون حملوں کے دوران فلوٹیلا کے ریڈیو اور دیگر کمیونیکیشن سسٹمز کو جیم کیا گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فلوٹیلا کے سیٹلائٹ اور ریڈیو سسٹمز پر بھی بیرونی اثرات مرتب کیے جا رہے ہیں، مگر یہ سسٹمز جزوی طور پر فعال رہ کر فلوٹیلا کو معلومات پہنچانے میں مدد دیتے ہیں۔
سیٹلائٹ سسٹمز کی تفصیل
-
Inmarsat FleetBroadband: یہ چھوٹے اینٹینا کے ذریعے جیو اسٹیٹری سیٹلائٹ سے منسلک ہوتا ہے اور بنیادی کمیونیکیشن جیسے ای میل اور فون کال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
-
Iridium: یہ نچلے زمینی مدار والے سیٹلائٹ کے ذریعے عالمی رابطہ فراہم کرتا ہے، حتیٰ کہ قطبی علاقوں میں بھی۔ اس کے ڈیٹا کی رفتار محدود ہے مگر خریداری کم خرچ میں ممکن ہے۔
-
VSAT (Very Small Aperture Terminal): یہ تیز رفتار انٹرنیٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو 100 میگابٹ فی سیکنڈ تک ڈیٹا فراہم کر سکتا ہے۔
-
Low Earth Orbit Systems (جیسے اسٹار لنک): یہ زمین کے قریب مدار والے سیٹلائٹ کے ذریعے تیز رفتار اور انٹرنیٹ فراہم کرتے ہیں، جو زمینی انٹرنیٹ سے تیز تجربہ دیتا ہے۔
دیگر مواصلاتی طریقے
جب کشتی یا بحری جہاز ساحل یا کسی انفراسٹرکچر کے قریب ہو، تو اس کا عملہ سیلولر کمیونیکیشن قریبی بیس اسٹیشن یا آف شور پلیٹ فارم کے ذریعے ایل ٹی ای سگنلز حاصل کر سکتا ہے۔
اس کے علاوہ مائیکروویو لنکس قریبی فاصلے پر ڈیٹا کی ترسیل کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔
شارٹ ویو کمیونیکیشن (ہیم ریڈیو) محدود بینڈوڈتھ کے باوجود کچھ ڈیٹا بھیجنے اور وصول کرنے کے لیے استعمال کیے جاسکتے ہیں۔
گلوبل صمود فلوٹیلا کے جہازوں کی جانب سے پوسٹ کردہ ویڈیوز اور اپڈیٹس اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ کھلے سمندر میں بھی سیٹلائٹ کمیونیکیشن کے ذریعے انٹرنیٹ تک رسائی حاصل رکھتے ہیں۔ یہ نظام نہ صرف خبریں اور بیانات شیئر کرنے میں مدد دیتا ہے بلکہ فلوٹیلا کے ارکان کے درمیان رابطے اور حفاظت کو بھی یقینی بناتا ہے۔
یہ واضح ہے کہ کھلے سمندر میں انٹرنیٹ تک رسائی، سیٹلائٹ کمیونیکیشن اور جدید مواصلاتی تکنیکوں کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ نظام فلوٹیلا کو بیرونی دنیا کے ساتھ مسلسل جڑے رہنے اور اپنے مشن کو موثر انداز میں آگے بڑھانے کے قابل بناتا ہے۔